Die neue Hauptgeschäftsführerin des Landfrauenverbandes Pfalz heißt Sarah Großmann. Sie hat die Nachfolge von Birgit März angetreten, die nach 17 Jahren Geschäftsführung in den Ruhestand gewechselt ist. Die 43-jährige Großmann kommt aus dem südwestpfälzischen Ruppertsweiler, hat einen Sohn und war bisher Geschäftsführerin bei einer Firma für Maschinenbau im Bereich Galvanotechnik in Vinningen.

Weiße Flecken auf der Landkarte sollen verschwinden

Die neue Hauptgeschäftsführerin will vor allem auch dafür sorgen dass weiße Flecken auf der Landkarte, in denen der Landfrauenverband noch keinen Ortsverein hat, verschwinden. Der Landfrauenverband Pfalz hat seinen Sitz in Kaiserslautern. Ihm gehören sechs Kreisverbände mit 242 Ortsvereinen und knapp 16.000 Mitgliedern an.