Die Präsidentin der Evangelischen Kirche der Pfalz, Dorothee Wüst, kritisiert die Lagerung von Atomwaffen zur Abschreckung. „Noch immer wird hier so deutlich, dass in viel zu vielen Köpfen nukleare Abschreckung probates Mittel der Politik ist“, sagte sie beim vierten kirchlichen Aktionstag gegen Atomwaffen am Fliegerhorst Büchel in der Eifel. „Noch immer begreift man hier, dass Frieden auf dem Spiel steht“, sagte die Theologin. Am Fliegerhorst sollen die letzten US-amerikanischen Atomwaffen in Deutschland lagern.

„Schlag ins Gesicht derer, denen Frieden etwas bedeutet“

„Mag sein, dass diese Atomsprengköpfe nie zum Einsatz kommen. Sie könnten es“, erklärte Wüst laut Redetext. „Und die Waffen auch aus unserem Land, die gerade in diesem Moment woanders in der Welt Menschenleben bedrohen und vernichten, sind ein Schlag ins Gesicht all derer, denen Frieden etwas bedeutet.“ In der Anwesenheit von Waffen gebe es keine Sicherheit. Diese gebe es nur, wenn Atomwaffen abgeschafft werden würden.

Projekt „Kirchen gegen Atmowaffen“

Zum vierten kirchlichen Aktionstag hatte die Projektgruppe „Kirchen gegen Atomwaffen“ eingeladen. Die auf Initiative des badischen Forums Friedensethik im Dezember 2017 gebildete Gruppe ruft seit 2018 zum Aktionstag auf. Im vergangenen Jahr musste der Aktionstag coronabedingt komplett virtuell stattfinden, dieses Jahr konnten nicht mehr als 100 Menschen vor Ort am Gottesdienst teilnehmen, der auch gestreamt werden sollte. Der Aktionstag wird begleitet von einer Social-Media-Aktion unter dem Hashtag #buechel0307.