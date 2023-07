Privatpersonen und Firmen in der Pfalz stecken große Summen in die energetische Sanierung von Gebäuden. Die vom Bund dafür gezahlte Förderung lag im ersten Halbjahr um fast 60 Prozent höher als im Vorjahreszeitraum. Mit der Dämmung von Fassaden, dem Einbau von Fenstern mit geringem Wärmeverlust und der Installation von Wärmepumpen oder Photovoltaikanlagen wurde in der Pfalz in diesem Jahr der bisher größte Beitrag zur Senkung von Treibhausgas-Emissionen im Gebäudesektor geleistet. Diesen Schluss legen Zahlen des Bundeswirtschaftsministeriums nahe, die der RHEINPFALZ vorliegen. Den Beitrag dazu lesen Sie hier.