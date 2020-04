Das Präsidium des Pfälzer Handball-Verbandes hat in seiner jüngsten Präsidiumssitzung beschlossen, dass die Saison zum 20. April abgebrochen wird. Die Saison 2019/2020 wird spätestens zum 30. Juni spieltechnisch beendet. Die Wertung der Saison 2019/20 erfolgt zum Stichtag 12. März nach dem „norwegischen Modell“ – das heißt: Quotient aus Punkte durch die Anzahl der absolvierten Spiele. Sollte danach keine Wertung möglich sein, erfolgt diese nach den Ergebnissen der Spiele gegeneinander, vorausgesetzt, die betroffenen Mannschaften haben Hin– und Rückspiel gegeneinander ausgetragen, ansonsten entscheidet das Los. Es gibt in der Saison 2019/2020 keine Absteiger, ein freiwilliger Abstieg ist möglich. Aufsteiger können natürlich ebenso vom Aufstiegsrecht Abstand nehmen.

Der Pokalwettbewerb in der Saison 2019/20 wird unterbrochen. Die Beendigung des Pokalwettbewerbes soll dann 2020/2021 vorgenommen werden. Die Durchführung einer Pokalsaison in der Saison 2020/2021 wird zu einem späteren Zeitpunkt beraten. Es wird keine Meister in der nun abgebrochenen Saison geben, man spricht nur von Aufsteigern, teilte Präsident Ulf Meyhöfer mit. Schlagwörter pfalz handball