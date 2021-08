Der erste Preisträger des neu vergebenen Pfälzer Gutselordens ist Michael Konrad. „Diese Auszeichnung wird ab dem Jahr 2021 vom Kultur- und Heimatkreis Dannstadter Höhe beim Mundartwettbewerb Dannstadter Höhe vergeben, um besondere Leistungen im Bereich der Pfälzer Mundart zu würdigen“, betont dessen Vorsitzender Thomas Keck. „Michael Konrad steht seit fast zwei Jahrzehnten wie kaum ein anderer für den öffentlichen Diskurs über die Pfälzer Mundart“, erläutert Michael Landgraf, Jurysprecher und Moderator des Mundartwettbewerbs, die Wahl durch den Kultur- und Heimatkreis.

In der Begründung heißt es: Michael Konrads Reihe „Saach blooß“ und die Suche nach Besonderheiten der Pfälzer Sprache sowie Lieblingswörtern der Pfälzer motivierten eine Vielzahl von Zeitungslesenden, sich mit pfälzischen Begriffen und Redewendungen auseinanderzusetzen. Seine Kolumne „Ich mään jo blooß“ rege jeden Sonntag zum Nachdenken an. Aus den Artikeln seien viele Buchveröffentlichungen entstanden. Darüber hinaus präsentiere er seine Erkenntnisse über das Pfälzische gewitzt und hintersinnig bei Vorträgen und musikalischen Lesungen. So sorge Konrad auf vielfältige und niveauvolle Weise dafür, dass das Pfälzische lebendig bleibt.