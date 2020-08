Zum offiziellen Abschluss der Frühkartoffelsaison haben die 283 Erzeuger von „Pfälzer Grumbeere“ eine erste Erntebilanz gezogen: Auf Grundlage der bisher gemeldeten Marktzahlen werde sich die Frühkartoffelmenge, die bis zum Stichtag am 10. August gerodet wurde, voraussichtlich etwas unter dem Vorjahresniveau von 90.000 Tonnen einpendeln, hieß es am Dienstag in einer Mitteilung. Die Erzeugergemeinschaft „Pfälzer Grumbeere“ gehe von einer „durchschnittlichen Frühkartoffel-Kampagne“ aus, die maßgeblich von den Auswirkungen der Corona-Pandemie beeinflusst worden sei. Hartmut Magin, Vorsitzender der Erzeugergemeinschaft „Pfälzer Grumbeere“, betonte: „Im Hinblick auf die vielfältigen Herausforderungen, vor die Corona uns beim Anbau und Absatz gestellt hat, sind wir mit dem Ertrag zufrieden.“ Positiv sei, dass viele Verbraucher den Wert von Frühkartoffeln aus der Pfalz neu schätzen gelernt hätten. Allerdings seien Arbeitseinsatz und Mehraufwand auf Erzeugerseite extrem gewesen. Die Anbaufläche in der Pfalz und Rheinhessen liege mit etwas mehr als 4000 Hektar leicht über dem Vorjahreswert.