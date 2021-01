Die Corona-Krise ist für viele Betriebe in der Pfalz eine „endlose Durststrecke“. Besonders das Gastgewerbe leidet. 87 Prozent dieser Betriebe bezeichnen ihre Lage aktuell als schlecht, fast dreimal so viele wie im Herbst. In der Herbstumfrage der Industrie- und Handelskammer (IHK) für die Pfalz unter den Mitgliedsunternehmen des Gastgewerbes hatten noch 30 Prozent von einer schlechten Geschäftslage gesprochen. Jeweils 35 Prozent stuften sie als gut oder zufriedenstellend ein. Das trifft inzwischen auf nur noch 3 (gut) beziehungsweise 10 Prozent (zufriedenstellend) der Hotel- und Gastronomiebetriebe zu. Leicht verbessert haben sich hingegen ihre Erwartungen in die Zukunft – kein Wunder, schlechter kann es für viele kaum mehr werden. Demnach hofft knapp jeder fünfte Betrieb (19 Prozent) auf bessere Geschäfte, im Herbst waren es 11 Prozent. Im Keller ist dementsprechend das Konjunkturklima der Branche aus Lage und Erwartungen, das nur noch 35 von maximal 200 Zählern aufweist. Leicht verbessert haben sich Lage und Aussichten für die Industrie. Ein Drittel der Betriebe nennt seine Lage gut (Herbst: 29 Prozent), 26 Prozent gehen von einer künftig besseren Lage aus (23). Die aktuelle Situation bezeichnen knapp ein Viertel (24 Prozent) als schlecht, 7 Prozentpunkte weniger als im Herbst.

