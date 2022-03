Seit Beginn des Kriegs in der Ukraine vor zweieinhalb Wochen haben viele Firmen in der Region ihre Geschäftsbeziehungenmit Russland, die Produktion oder den Verkauf von Waren im Land vorübergehend gestoppt. Dabei spielen auch Logistikprobleme eine Rolle. Und manche Unternehmen behalten bewusst ihr Engagement in Russland bei. Dabei ist die Betroffenheit angesichts von blutigen Militärschläge, die auch die ukrainische Bevölkerung zunehmend treffen, in allen Firmen groß. Sie bangen dabei auch um die Sicherheit ihrer Mitarbeiter – nicht nur in der Ukraine, auch in Russland. Täglich bewerten die Unternehmen die Lage in diesen Ländern neu, wie eine Umfrage in der Region ergab. Zu den Schwierigkeiten gehört auch die bange Frage, ob für die bestellten Waren Geld fließt. Zudem haben die Unternehmen seit Ausbruch des Krieges mit Logistikproblemen zu kämpfen. Viele produzierende Betriebe, so ist zu hören, hätten schon alleine deshalb ihre Fertigung in Russland eingestellt.

