„Der Amerika-Teil ist abgedreht“, berichtete in dieser Woche Regisseur Benjamin Wagener aus Schwegenheim der RHEINPFALZ am SONNTAG, nachdem im Juni und Juli ein achtköpfiges Filmteam aus der Pfalz rund drei Wochen lang in den USA unterwegs war. Genauer: in jenem Teil der „Staaten“, in dem mit Pennsylvania-Dutch eine besondere Art Pfälzisch gesprochen wird. Wie im Februar berichtet, steht derzeit die Produktion des zweiten „Hiwwe wie driwwe“-Films an, nachdem 2019 der erste 90-minütige Dokumentarfilm von Wagener 20.000 Kinobesucher angelockt hatte. Diesmal hat sich der Filmtrupp mit Monji El Beji, Sänger der Pfälzer Rockband Fine R.I.P., als Hauptdarsteller auf die Spurensuche nach Pfälzer Wurzeln und Gemeinsamkeiten „hiwwe wie driwwe“ vom Atlantik begeben. Wagener und sein Team besuchten das Kutztown Folk Festival im Herzen des Pennsylvania-Dutch-Lands und sie waren in Berlin (Ohio) unterwegs. „Die Lutheraner dort versteht man super“, berichtet der Regisseur. Demnächst sollen die Dreharbeiten in der Pfalz weitergehen. Der Film wird nicht vor Ende 2023 in die Kinos kommen und knapp 200.000 Euro kosten. Ein Teil davon soll per Crowdfunding zusammenkommen.

Infos dazu und zum Film gibt’s im Internet unter www.hiwwewiedriwwe.com.