Der deutsche Sportfunktionär Patrick Fassott ist neuer Vizepräsident des Europäischen Gewichtheber-Verbandes EWF. Der 50 Jahre alte Bürgermeister der Verbandsgemeinde Rheinauen (Rhein-Pfalz-Kreis) ist am Donnerstag beim EWF-Kongress in Moskau in das Amt gewählt worden. In der russischen Hauptstadt finden von diesem Samstag an die Europameisterschaften im Gewichtheben statt.

Der gebürtige Altriper Fassott ist Präsident des Gewichtheberverbandes Rheinland-Pfalz. Der SPD-Politiker war acht Jahre Vizepräsident des Bundes Deutscher Gewichtheber (BVDG). Zum Präsidenten der EWF wurde der Türke Hasan Akkus gewählt. Der 58-Jährige ist Nachfolger des langjährigen Präsidenten Antonio Urso aus Italien, der nicht wieder antrat.