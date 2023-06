Förderschullehrkräfte in der Vorderpfalz sind in Aufruhr, frustriert und demotiviert. Sie sollen künftig an einer deutlich weiter entfernt liegenden Schule arbeiten müssen. Nach RHEINPFALZ-Informationen sollen im großen Stil Menschen vom Süden in den Norden von Rheinland-Pfalz verschoben werden – dort herrscht Personalmangel. Brisantes Material zeigt die Versetzungsketten.