Für die drei Teilnehmer des Bahnradteams Rheinland-Pfalz verlief der vierte Tag der Bahnrad-WM in Dänemark ernüchternd. Einen Tag nach dem starken Platz zwölf im 1000–m-Zeitfahren mit neuer Bestzeit von 1:01,05 Minuten (59 km/h) verließen Henric Hackmann (21) aus Kirchheim die Kräfte, er verfehlte in der 200-m-Qualifikation als 29. die Sprintläufe. In dieser ersten Runde schied dann Luca Spiegel (20) aus Landau gegen Jair Tjon En Fa aus Surinam aus. Seine Teamkollegin Alessa-Catriona Pröpster vom RV Offenbach kam im 500-m-Zeitfahren nicht über Platz 18 hinaus. Auf ihre „Hass-Disziplin“ folgt am Sonntag ihre Lieblingsdisziplin. Im Keirin will sie Wiedergutmachung betreiben.