Die Amerikanische Faulbrut ist eine üble Erkrankung: Sie befällt die jungen Larven von Honigbienen und zersetzt die Brut in eine zähe Masse. Annette Kleiser und Jörg Mayer, eine Neurobiologin und ein Tierarzt aus der Pfalz, die seit mehr als 25 Jahren in den USA leben, haben mit einem Team aus internationalen Wissenschaftlern einen Weg gefunden, die Larven besser gegen den Erreger zu schützen. Im Januar hat die amerikanische Landwirtschaftsbehörde ihren Impfstoff zugelassen.

Kleisers Biotechnologie-Unternehmen Dalan Animal Health glaubt an die globale Bedeutung des neuartigen Präparats. Für Tierarzt Mayer ist der Impfstoff ein Durchbruch: „Ich war noch nie so begeistert von meinem Job, damit beginnt eine neue Ära in der Veterinärmedizin.“

