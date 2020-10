Computer-Wissenschaftler aus der Westpfalz sollen dem Bundes- und dem Landeskriminalamt bei der Verbrecherjagd helfen. Das ist das Ziel einer Zusammenarbeit, auf die sich die beiden Polizeibehörden und das Deutsche Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz (DFKI) in Kaiserslautern verständigt haben. Nützlich sein könnte die Technologie vor allem, wenn Ermittler riesige Datenmengen durchforsten und dazu erst einmal herausfinden müssen, was davon für sie tatsächlich wichtig ist. Außerdem soll Künstliche Intelligenz helfen, wenn Verdächtige verräterische Inhalte von ihren Geräten gelöscht haben und aus Daten-Resten rekonstruiert werden soll, was sie verschwinden ließen. Schon Anfang 2021 soll deshalb in Kaiserslautern ein „polizeiliches Transferlab“ entstehen, in dem Wissenschaftler und Polizisten zusammenarbeiten. Eine Vereinbarung dazu haben Vertreter der beteiligten Institutionen am Donnerstag in Mainz unterschrieben. Holger Münch, der Chef des Bundeskriminalamts, sagt: Er erhofft sich mehr Effizienz im Kampf zum Beispiel gegen Hasskriminalität und Kinderpornografie.