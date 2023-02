Etwa 13.000 Kilometer trennen die Pfalz und die indonesische Provinz Westpapua. Trotzdem besteht seit mehr als 30 Jahren eine Partnerschaft der Evangelischen Kirche der Pfalz mit der Evangelischen Kirche im Land Papua. Im Februar hat eine sechsköpfige Delegation Gemeinden und Projekte in Westpapua besucht. Kirchenpräsidentin Dorothee Wüst hat dort mit ihrer Unterschrift den Partnerschaftsvertrag bestätigt. Für sie ein wichtiges Zeichen, „dass uns auch in Gegenwart und Zukunft etwas an der Partnerschaft liegt. Und die Vereinbarung schafft auch Verlässlichkeit für unsere Projektpartner“. Die pfälzische Landeskirche finanziert zusammen mit dem Evangelischen Missionswerk Basel Mission 21 derzeit 83 Stipendien für Schüler, Studenten und Auszubildende. Darüber hinaus unterstützt sie die Frauen- und Menschenrechtsarbeit in der Region.

