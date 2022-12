2024 drohen tiefe Einschnitte in das Zugangebot

2024 drohen im Pfälzer Bahn-Regionalverkehr massive Einschnitte, wenn die Mittel, die den zuständigen Zweckverbänden dafür zur Verfügung stehen, nicht deutlich aufgestockt werden.

Weißes Pulver: Wurde ein Welpe vergiftet?

Gerade mal zwölf Wochen alt wurde ein Welpe. Er soll am 9. Dezember nach einer Vergiftung gestorben sein. Die Polizei sieht das anders. Das vermeintliche Giftpulver findet sich immer noch auf dem Bürgersteig in der Sternstraße.

Räum- und Streupflicht der Anwohner: Nicht nur auf Gehweg, sondern auch auf Straße

Huch, es ist plötzlich Winter in der Südpfalz. „Und bei uns kam gar kein Räumfahrzeug vorbei", regt sich so mancher am Gartenzaun oder in den sozialen Medien auf. Dabei sind in vielen Fällen die Anwohner selbst in der Pflicht – nicht nur auf den Gehwegen, sondern auch auf den Straßen, z.B. in Annweiler.

„Regelrechter Tsunami“ - Riesenaquarium in Berlin geplatzt

16 Meter hoch, eine Million Liter Wasser, 1500 Fische: Das Großaquarium „Aquadom" war eine bekannte Touristenattraktion in Berlin. Am Freitagmorgen ist es zerborsten. Zur Ursache gibt es erste Erkenntnisse.

Gutscheine: Besser schnell einlösen

Gutscheine sind praktisch – und zählen zu den beliebtesten Weihnachtsgeschenken der Deutschen. Doch sie verlieren auch ihre Gültigkeit, wie der Alltagsmanager der RHEINPFALZ am Sonntag erklärt.

Medienberichte: Milliarden für Kirchen vom Staat?

Die Verhandlungen zwischen Staat und Kirchen über die Ablöse der Staatsleistungen schreiten wohl gut voran. „Die Verhandlungen laufen bisher sehr gut", sagte die FDP-Religionspolitikerin Sandra Bubendorfer-Licht der „Bild". Dem Bericht zufolge könnten die Kirchen als ein diskutiertes Lösungsmodell auf einen Schlag 10,2 Milliarden Euro als Ablöse erhalten.

Jung, talentiert, erfolgreich: Mike Singer auf „Emotions“-Tour mit Station in Mannheim

Mike Singer liebt Musik nicht nur, er lebt für sie. Der Junge, der einst Coversongs bei Youtube postete und zum Teenie-Star der Generation Z wurde, kann sich mittlerweile zu den Großen der deutschsprachigen Musikbranche zählen.