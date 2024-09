Das Doppeljubiläum des Rheinland-Pfalz-Takts und der Eistalbahn-Reaktivierung wird am 13. Oktober mit Dampfzügen gefeiert. In den Zügen gelten reguläre Fahrkarten. Wer ein Deutschlandticket hat, kann ohne weitere Kosten mitfahren.

Vor gut 30 Jahren wurde mit dem Fahrplanwechsel Ende Mai 1994 zum Start des Rheinland-Pfalz-Takts die Bahnstrecke von Grünstadt nach Eisenberg reaktiviert. Am Sonntag, 13. Oktober, wird dieses Jubiläum etwas verspätet mit Dampfzugfahrten zwischen Grünstadt und dem Eiswoog gefeiert. In den Dampfzügen gelten reguläre Fahrkarten. Wer ein Deutschlandticket hat, kann ohne weitere Kosten mitfahren. Fünfmal pendelt ein Dampfzug zwischen Grünstadt und dem Haltepunkt Eiswoog. Unterwegs halten die Züge an allen Zwischenstationen der Eistalbahn.

Nähere Informationen zu den Fahrzeiten der Züge und den eingesetzten Lokomotiven finden Sie hier.