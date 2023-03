Urlaub der Ex-ADD-Vizepräsidentin: „Schräg und abgebrüht“

Der USA-Urlaub kurz nach der Flutkatastrophe 2021 bringt nicht nur die frühere Vizepräsidentin der Trierer Aufsichtsbehörde, Begoña Hermann, in die Kritik. Die Opposition setzt im Landtag zu einer Generalabrechnung mit der SPD-Regierung an. Die Gegenwehr läuft ins Leere. Zum Artikel

Wilderei: Freispruch für Andreas S.

Vor dem Polizistenmord von Kusel ist Andreas S. viele Male angezeigt worden, 24-mal wurde gegen ihn ermittelt. Bis auf einmal zog er seinen Kopf immer aus der Schlinge. So auch jetzt am Amtsgericht Neunkirchen. Zum Artikel

Antibiotika-Mangel: Scharlach-Welle rollt

Scharlach wird als eine typische Kinderkrankheit bezeichnet. In der Südpfalz werden nun doppelt so viele Fälle verzeichnet als im Vorjahr. In einer Zeit, in der es an Antibiotika mangelt. Was Eltern jetzt wissen müssen. Zum Artikel

Mehr Infektionen nach Fastnacht

Ob Corona oder andere Infektionen - viele Rheinland-Pfälzer liegen in diesen Tagen flach und melden sich am Arbeitsplatz krank. Das bleibt nicht ohne Wirkung, wie Unternehmen und Ärzte im Land berichten. Zum Artikel

Pfälzer „Bachelor“-Kandidatin punktet

Am Mittwochabend flimmerte die erste Folge der neuen „Bachelor“-Staffel über die Fernseher. 23 Frauen buhlen um einen Mann. Kandidatin Lisa Roth konnte den Rosenkavalier schon bei der Begrüßung verzücken. Aber hat es am Ende des Abends für die Annweilererin gereicht? Zum Artikel

Anstehen für den Kitaplatz um 6.30 Uhr

Wie schnell Kindertagesstätten wegen Personalmangels unter Druck geraten können, zeigt das Beispiel der protestantischen Kita Oberlin in Oppau. Zeitweise standen dort Eltern mit ihren Kindern bei klirrender Kälte früh morgens in der Schlange, um einen von nur noch 20 verfügbaren Plätzen zu ergattern. Zum Artikel

1-Euro-Ticket hat noch Chancen

Eine Nahverkehrjahreskarte, die nur 1 Euro pro Tag kostet – mit diesem Modell hat die Stadt Wien Furore gemacht. In Rheinland-Pfalz hatten es die Freien Wähler 2021 in ihrem Programm für die Landtagswahl. Hat sich das Thema durch das künftige Deutschland-Ticket erledigt? Zum Artikel

Walldorfer Katzen-Ausgangsverbot: Erneuter „Horror-Sommer“?

Die Zukunft der Haubenlerchen in Walldorf ist ungewiss. Wird der Hausarrest für die dort lebenden Katzen das Überleben der bedrohten Vogelart sichern? Der Landrat sieht ermutigende Zeichen. Andere halten diesen bundesweit einzigartigen Schritt für völlig verfehlt. Zum Artikel

Großbritannien: Regierung wollte alle Hauskatzen töten

Ein ehemaliges britisches Regierungsmitglied berichtet, zu Beginn der Corona-Pandemie habe man die Tötung aller Katzen erwogen. Auch der wohl berühmteste Kater des Königreichs reagiert. Zum Artikel

Kommentar: Gescheitertes Ausschlussverfahren – Schröders Triumph

Das Verfahren der SPD gegen Gerhard Schröder war ein Rohrkrepierer – und ein Lehrstück: Ein Rausschmiss erfordert eben triftige Gründe. Zum Artikel