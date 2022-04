Einen Monat früher als bisher in der Regel üblich beginnt die Saison der Pfälzer Ausflugszüge. Sofern es die Pandemiebedingungen zulassen, soll der letzte Betriebstag der Züge in diesem Jahr der 1. November sein.

Das umfangreichste Angebot hat wieder die Wieslauterbahn im Dahner Felsenland. Beginnend mit dem 2. April fährt samstags und sonntags der „Felsenland-Express“ von Karlsruhe über Landau nach Bundenthal-Rumbach. Mittwochs und an Sonn- und Feiertagen fährt der „Bundenthaler“ von Neustadt nach Bundenthal und zurück.

Vier durchgehende Züge verkehren samstags und sonntags als „Oberrhein-Express“ zwischen Wörth und Straßburg. Von Neustadt fährt ebenfalls samstags und sonntags ein Zugpaar über Weißenburg und Hagenau nach Straßburg und zurück. An Sonn- und Feiertagen fahren der „Elsass-Express“ von Mainz über Neustadt nach Weißenburg und der „Weinstraßen-Express“ von Koblenz über Rockenhausen nach Weißenburg. In der Gegenrichtung fährt an Sonn- und Feiertagen der „Rheintal-Express“ von Karlsruhe über Landau und Neustadt nach Koblenz.