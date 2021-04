Die Pfälzer Ausflugszüge, deren Saison traditionell am 1. Mai begann, fahren in diesem Jahr voraussichtlich erst ab dem Zwischenfahrplanwechsel am 13. Juni.

Zu den Zügen, die ab 13. Juni wieder fahren sollen, gehören der „Bundenthaler“ und der „Felsenland-Express“ von Neustadt beziehungsweise Karlsruhe nach Bundenthal-Rumbach im Dahner Felsenland. Das Ziel Weißenburg im Elsass haben der „Elsass-Express“ von Mainz über Grünstadt und Bad Dürkheim und der „Weinstraßen-Express“ von Koblenz über Rockenhausen. In der Gegenrichtung fährt der „Rheintal-Express“ von Karlsruhe über Neustadt nach Koblenz. Dagegen können auf der Zellertalbahn, über die Züge zwischen Monsheim und Kaiserslautern pendelten, nun schon im vierten Jahr hintereinander keine Züge fahren, weil das Mainzer Wirtschaftsministerium erst im vergangenen August Mittel für die Sanierung der gesperrten Strecke bewilligt hat. Der für den regionalen Zugverkehr zuständige Zweckverband in Kaiserslautern bestätigte, dass mit den Eisenbahnunternehmen ein Start am 13. Juni vereinbart worden ist. Allerdings sei die weitere Entwicklung der Pandemie immer noch ein Unsicherheitsfaktor.