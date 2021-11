Speyer/Kusel. Die Erstaufnahmeeinrichtungen für Asylbegehrende (AfA) in Rheinland-Pfalz sind fast völlig ausgelastet. Es bestehe eine „vorübergehende Belegungsspitze“, so die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) in Trier auf Anfrage. Unter Corona-Bestimmungen stehen von 3880 Plätzen in den fünf AfAs Speyer, Kusel, Hermeskeil, Bitburg und Trier nur 3142 zur Verfügung, davon sind jedoch bereits 2977 belegt. Die ADD führt dies auf „zeitweise erhöhte Zugangszahlen von Menschen aus Afghanistan“ zurück. Seit August seien zudem landesweit 123 Flüchtlinge aufgenommen worden, die über Belarus und Polen eingereist sind. Vor allem in Speyer (Foto) ist die Situation angespannt. Dort sind derzeit 897 Migranten untergebracht, unter den Corona-Auflagen sollten es nur 836 sein. In der AfA Kusel sind aktuell 398 von 599 Plätzen belegt. Das Land wolle nun „verstärkt“ Asylsuchende an die Kommunen verteilen. Auch die Schaffung zusätzlicher Kapazitäten werde geprüft.