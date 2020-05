Staatsgelder für die Automobilindustrie dürfe es nur unter strengen sozialen und ökologischen Auflagen geben. „Eine Abwrackprämie 2.0 wäre ökologische schädlich und sozial ungerecht“, sagte Alexander Ulrich (Reichenbach-Steegen), industriepolitischer Sprecher der Fraktion Die Linke im Deutschen Bundestag am Montag.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) will am Dienstag mit Vertretern der Automobilbranche Gespräche über Staatshilfen führen. Unter anderem ist eine Kaufprämie für Neuwagen in der Diskussion.

Ulrich sagte ferner: „Dass etwa Volkswagen in großem Stil von den Erleichterungen beim Kurzarbeitergeld profitiert, zugleich aber üppige Dividenden ausschüttet, statt die Einkommen der Beschäftigten aufzustocken, ist vollkommen inakzeptabel.“ Staatliche Unterstützung sei mit Ausschüttungen, Aktienrückkäufen und Geschäften in Steueroasen unvereinbar. Nur Unternehmen, die umfassende Beschäftigungsgarantien aussprechen und hohe Standards in Sachen Mitbestimmung einhalten würden, dürften in den Genuss öffentlicher Subventionen kommen. Zugleich müsse die Bundesregierung ihren Einfluss geltend machen, die ökologische Transformation der Wirtschaft voranzutreiben.