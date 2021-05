Das deutsche Aufgebot für die Olympischen Spiele in Tokio steht fest. Der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) bestätigte in seiner Nominierungssitzung am Dienstagabend erwartungsgemäß die vom Deutschen Tischtennis-Bund (DTTB) vorgeschlagenen acht Namen. Der DTTB kämpft in den Wettbewerben Mannschaft, Einzel und Mixed mit der Maximalzahl an Startern um olympische Medaillen. Das deutsche Aufgebot wird angeführt von Dimitrij Ovtcharov und Petrissa Solja, den in der Weltrangliste auf den Positionen neun und 20 aktuell am höchsten eingestuften DTTB-Vertretern.

Bei den Herren komplettieren Rekord-Europameister Timo Boll und Olympia-Debütant Patrick Franziska die DTTB-Auswahl, die nach Silber 2008 und zweimal Bronze (2016, 2012) auch in Tokio wieder zum engsten Kreis der Medaillenanwärter gehört. Die von Han Ying und Shan Xiaona ergänzten Damen, die 2016 unerwartet das Finale erreichten und nur von China gestoppt wurden, setzen auf Erfahrung und gehen mit demselben Team wie in Rio de Janeiro in das Rennen um Edelmetall. Als Ergänzungsspieler reisen Benedikt Duda und Nina Mittelham mit der Auswahl nach Japan und in das olympische Dorf. In das Mannschaftsturnier rücken die beiden allerdings nur bei verletzungs- oder krankheitsbedingtem Ausfall eines Nationalteamkollegen.