Schwer verletzt wurde ein 42-jähriger Motorradfahrer bei einem Unfall am Sonntagnachmittag auf der B 270 in Höhe Petersberg. Laut Polizei befuhr der Mann mit seiner Honda CBR zunächst die B270 von Pirmasens in Richtung Biebermühle. Am Ende des zweispurigen Bereichs, also in Höhe des Einmündungsbereiches B270/K17 in Richtung Petersberg, wendete er sein Zweirad und wollte auf der B270 wieder in Richtung Pirmasens zurückfahren. Infolge eines Fahrfehlers beim Beschleunigen verlor er jedoch die Kontrolle über die Maschine und stürzte in die Leitplanke. Hierbei verletzte er sich schwer und musste stationär im Krankenhaus aufgenommen werden. Am Motorrad entstand ein Schaden von mindestens 1500 Euro.