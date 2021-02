Im Industriegebiet Petersau bei Frankenthal ist am Samstagmorgen in einem produzierenden Betrieb ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr wurde nach Polizeiangaben gegen 7:15 Uhr über den Brand in einem Kesselhaus informiert, in dem Thermalöl erhitzt wird. Das Feuer habe von den Rettungskräften zügig gelöscht werden können, so die Polizei, doch seien umfangreiche Nachlöscharbeiten notwendig gewesen, da der Anlagenbereich schwer zugänglich gewesen sei. Auch das Dach des Kesselhauses habe teilweise geöffnet werden müssen, um an Brandnester zu gelangen. Kein Produktionsmitarbeiter sei bei dem Brand verletzt worden, hieß es. Gegen 14 Uhr war der Einsatz beendet, bei dem 50 Rettungskräfte und Helfer sowie elf Fahrzeuge vor Ort waren.

Die Ermittlungen zu Schadenshöhe und Brandursache führt die Polizei Frankenthal.