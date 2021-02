[aktualisiert, 21.02., 12.40 Uhr] Ein Brand bei der Firma Intersnack auf der Petersau bei Frankenthal hat am Samstagmorgen einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Nach deren Angaben wurden die Einsatzkräfte gegen 7.15 Uhr wegen Flammen in einem Kesselhaus alarmiert. In dem Gebäude werde Thermalöl erhitzt, das in sogenannten Wärmeträgeranlagen zur Temperatursteuerung im Produktionsprozess dient. Die Ursache und die Schadenshöhe für den Zwischenfall in der Produktionsstätte des Kartoffelchip-Herstellers Intersnack (Köln) sind derzeit laut Polizei noch unbekannt. Die Feuerwehr hatte den Brand nach eigener Darstellung schnell im Griff. Es seien aber umfangreiche Nachlöscharbeiten notwendig gewesen, die bis etwa 14 Uhr gedauert hätten. Der Grund: Die betroffene Anlage ist laut Feuerwehr schwer zugänglich und größtenteils isoliert. Auch das Dach des Kesselhauses habe teilweise geöffnet werden müssen, um Brandnester zu erreichen. Von den Produktionsmitarbeiter sei niemand verletzt worden, hieß es. Vor Ort waren 50 Feuerwehrleute mit elf Fahrzeugen. Der Malteser Hilfsdienst lieferte Angaben auf seiner Facebook-Seite zufolge neben dem Sanitätsdienst auch Getränke und Essen für etwa 120 Personen.