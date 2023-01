Peter Tretter verlässt auf eigenen Wunsch den 1. FC Kaiserslautern. Der 56 Jahre alte Tretter coachte die U21 in der Oberliga und führte sie an die Tabellenspitze. Im September 2021 kam er zum FCK, war zuvor in verschiedenen Positionen beim FK Pirmasens aktiv. In der Saison 2020/21 arbeitete Peter Tretter bereits als U15-Trainer im FCK-Nachwuchsleistungszentrum.

Tretter soll nach Informationen unserer Zeitung zum Regionalligisten Wormatia Worms wechseln. Der Klub ist in Abstiegsnöten und hatte vor Wochen Chefcoach Maximilian Mehring entlassen.

Die U21 des FCK betreut vorerst Co-Trainer Benny Früh. Am Freitag, 17. Februar 2023, geht für den FCK die Saison mit dem Nachholspiel beim TuS Mechtersheim wieder los.