Die Traditionsmarke Peter Kaiser bleibt bestehen, die Produktion am Stammsitz Pirmasens nicht. Das ist Kern des Konzeptes für die insolvente Damenschuhfabrik, dem am Mittwoch die Gläubigerversammlung zugestimmt hat. Stefan Frank, Geschäftsführer von Peter Kaiser, übernimmt zusammen mit den Investoren Hans-Joachim und Gisa Sander aus der Wella-Gründerfamilie Vermögensgegenstände der Peter Kaiser Schuhfabrik GmbH und der Verkaufsgesellschaft Peter Kaiser Retail GmbH. Dazu gehören neben den Markenrechten die Lagerware und die Immobilie in Pirmasens. Sechs eigene Stores und der Onlineshop sollen weiter betrieben werden. Geplant ist die Entwicklung von Musterdesignschuhen und die Herstellung von Prototypen, aber keine eigene Serienproduktion in Deutschland.

Peter Kaiser: Insolvenzverwaltung in Eigenregie