Das Landesarbeitsgericht in Mainz hat am Montag die ersten 20 Berufungen von gekündigten Mitarbeitern der ehemaligen Peter Kaiser Schuhfabrik GmbH abgelehnt. Einen von den Klägern vermuteten Betriebsübergang in die neu gegründete Peter Kaiser Operations GmbH konnte das Gericht nicht erkennen. Eine Revision ließ es nicht zu. In Mainz sind noch weitere 49 Berufungen von ehemaligen Kaiser-Mitarbeitern gegen das Urteil des Arbeitsgerichtes in Pirmasens anhängig. Der Insolvenzverwalter der Damenschuhfabrik, die 2021 stillgelegt wurde, hatte Anfang 2021 allen über 170 Beschäftigen gekündigt. Dagegen reichten über 100 Betroffene Klage vor dem Arbeitsgericht in Pirmasens ein. Dieses wies im Sommer alle Klagen ab.