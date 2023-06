Acht Wolfsrisse im laufenden Jahr registriert

Umweltministerin Katrin Eder (Grüne) hat davor gewarnt, Ängste vor Wölfen in Rheinland-Pfalz zu schüren. Im laufenden Jahr seien im Land insgesamt acht Wolfsrisse registriert worden, sagte die Ministerin am Donnerstag im Landtag in Mainz. 16 Wölfe sollen dafür verantwortlich gewesen sein, dabei vor allem durchziehende Tiere. Hier geht’s zum Artikel.

Tauchboot „Titan“: Unglück mit Ansage

Das Bangen um die Menschen an Bord des Tauchboots „Titan“ ist trauriger Gewissheit gewichen: Die fünf Männer sind tot. Was ist genau geschehen? Wie geht es weiter? Hier geht’s zum Artikel.

Parken im Weinberg: Achtung, bald Abschleppgefahr

Rigoros aussperren oder einen Kompromiss schließen? Das ist die Frage, wenn in Stoßzeiten Wirtschaftswege und Wingerte durch Touristen zugeparkt werden. Das Ordnungsamt hofft, über einen Dreh eine Lösung gefunden zu haben. Hier geht’s zum Artikel.

Schillertage in Mannheim: Balladen-Rave, Heteraclub und Tell als „Karpfical“

Alle Menschen werden ... Brüder? – In einer Zeit, da im Osten Europas weiterhin Krieg tobt und im Westen die Klimakrise zu innergesellschaftlichen Verwerfungen führt, prangt die berühmte Zeile aus Schillers „Ode an die Freude“ fragend und mahnend über dem Mannheimer Theaterfestival, das des Dichters Namen trägt. Hier geht’s zum Artikel.

Wenn die Kreditkarte im Urlaub streikt

Der ein oder andere Frankreich-Reisende ist schon beim Bezahlen an der Automaten-Tankstelle gescheitert. Doch Probleme kann es nicht nur dort geben. Was dahintersteckt. Hier geht’s zum Artikel.

Hersteller des Römertopf aus Rheinland-Pfalz ist insolvent

Der Hersteller des bekannten Römertopfes zum Garen von Speisen im Backofen ist zahlungsunfähig. Das Unternehmen Römertopf Keramik aus dem rheinland-pfälzischen Ransbach reichte einen Antrag auf ein Insolvenzverfahrens beim Amtsgericht Montabaur ein, wie aus am Freitag veröffentlichten Unterlagen hervorgeht. Hier geht’s zum Artikel.

Stichwahl in Sonneberg: AfD mit Chancen bei Landratswahl

Am Sonntag könnte es so weit sein: Die AfD will erstmals einen Landkreis regieren. Es geht um eine Region in Thüringen. Aber die anderen Parteien halten dagegen. Hier geht’s zum Artikel.

Ameisen-Invasion im Haus? Das hilft

Ameisen sind überall: Tief in der Erde, in Baumkronen, in Blumentöpfen und auch im Haus marschieren sie. Letztgenanntes geht uns Menschen dann doch zu weit. Was tun? Hier geht’s zum Artikel.

So schützen Sie sich vor Betrügern bei „Kleinanzeigen“

Das Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz (LKA) warnt vor Betrügern, die auf dem Onlineflohmarkt „Ebay Kleinanzeigen“ ihr Unwesen treiben. Geschädigte können dabei um mehrere Tausend Euro erleichtert werden. Hier geht’s zum Artikel.

Ausflugsziel vorm Aus? Verwirrspiel um die Hohlsteinhütte

Die Nachricht vom Ende der Pfälzerwaldvereins-Hütte in Münchweiler hat nicht nur in der Südwestpfalz eingeschlagen. Auch im Donnersbergkreis: Stammgäste des Ausflugsziels an der Alsenz fürchteten um „ihre“ Hütte auf dem Hohlstein. Die Sorgenfalten aber haben sich geglättet. Das neue Baumhaus wird nicht verwaisen – und die Fahne wird weiter wehen. Hier geht’s zum Artikel.

Angebot von Peta: Veganes Sushi statt Fisch beim Fischerfest

Die Tierrechtsorganisation Peta spendiert einem Angelverein 500 vegane Sushis, wenn er beim Fischerfest auf Fisch verzichtet. Der Vorsitzende hält das zunächst für einen Scherz, spricht dann aber mit den Anglerkollegen über den Vorstoß. Hier geht’s zum Artikel.