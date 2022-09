Männer verursachen gegenüber Frauen einen um 41 Prozent höheren CO2-Ausstoß und tragen insbesondere durch ihren Fleischkonsum dadurch deutlich mehr zum Klimawandel bei. Aus Ergebnissen dieser Ende 2021 veröffentlichten britischen Studie der Online-Fachzeitschrift PLOS one leitet die Tierschutzorganisation Peta eine radikale Forderung ab. „Jetzt gibt es den wissenschaftlichen Beleg, dass toxische Männlichkeit auch dem Klima schadet. Deshalb wäre eine saftige Fleischsteuer von 41 Prozent für Männer angebracht. Auch ein Sex- oder Fortpflanzungsverbot für alle fleischessenden Männer wäre in diesem Kontext zielführend. Schließlich spart jedes nicht geborene Kind 58,6 Tonnen CO2-Äquivalente pro Jahr ein“, heißt es in einer Peta-Mitteilung.

Die Reaktionen der Netzgemeinde ließen nicht lange auf sich warten. Peta sei ein „durchgeknallter Verein“ ist noch einer der harmlosesten Kommentare, die in den Sozialen Netzwerken wie Twitter gerade kursieren. Ein Ziel hat die Kampagne der extremen Tierschützer aber erreicht: viel Aufmerksamkeit.