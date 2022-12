Aktuell kommt es bei Rülzheim wegen eines Personenunfalls am Freizeitzentrum zu Ausfällen im Bahnverkehr. Das teilte der Karlsruher Verkehrsverbund (KVV) auf Twitter mit. Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt handelt es sich um einen Suizid. Die Linien S51 und S52 sind in beiden Richtungen von den Ausfällen betroffen. Ein Busnotverkehr ist eingerichtet. Störungsende kündigt die KVV für 22 Uhr an.

Wenn Sie sich selbst in einer Krisensituation befinden, suchen Sie sich bitte Hilfe, etwa bei der Telefonseelsorge unter 0800 1110111.