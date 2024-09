Der 1. FC Kaiserslautern muss am Samstag in Hannover möglicherweise auf Marlon Ritter und Almamy Touré verzichten (13 Uhr, Liveblog auf rheinpfalz.de). Kapitän Ritter und Defensivspieler Touré hatten Beschwerden im Oberschenkel. Deswegen setzten sie in der Länderspielpause aus und stiegen am Donnerstag erstmals wieder ins Mannschaftstraining ein. Außerdem werden Hendrick Zuck (Aufbautraining nach Kreuzbandriss), Frank Ronstadt (Knie) und Jan Gyamerah (krank) ausfallen.

Das schränkt den Spielraum von Trainer Markus Anfang ein. Gerade bei Hannover 96 wird Anfang eine aufmerksame Mannschaft brauchen. Die Niedersachsen peilen den Aufstieg an. Ex-Geschäftsführer Martin Kind hatte vor drei Jahren gesagt, dass Hannover 96 in drei Jahren aufsteigen wolle. Das wäre diese Saison. „Sie haben seit drei Jahren Stefan Leitl als Trainer und kontinuierlich eine gute Mannschaft aufgebaut“, sagt Anfang. Er lässt offen, ob die Neuverpflichtung Daisuke Yokota von Beginn an spielen wird. Der japanische Flügelflitzer kam vor Tagen vom belgischen Erstligisten KAA Gent. Den FCK werden 3638 Fans nach Hannover begleiten.