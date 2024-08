Die vielen Ausfälle bringen Trainer Markus Anfang nicht ins Schwitzen. Wen er für die ausfallenden Spieler aufs Feld schicken wird, wollte er nicht sagen. Eine Stunde und 20 Minuten vor Spielbeginn wird Anfang die Mannschaftsaufstellung in der Kabine an einen Flipchart schreiben.

Der 1. FC Kaiserslautern muss am Sonntag beim SSV Ulm zum Saisonstart in der Zweiten Fußball-Bundesliga auf mehrere Spieler verzichten (ab 13.30 Uhr). Neben Hendrick Zuck (Aufbautraining nach Kreuzbandriss) fehlen auch Almamy Touré (drei Spiele Sperre wegen Roter Karte), Kenny Prince Redondo (Probleme mit dem großen Zeh), Frank Ronstadt (Knieprobleme), Mika Haas (erkrankt) und Ragnar Ache (Aufbautraining).

Mit Betätigung des Buttons "Fremdinhalte aktivieren" geben Sie Ihre Einwilligung, dass Ihnen Inhalte von Drittanbietern (Soziale Netwerke, Videos und andere Einbindungen) angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an die entsprechenden Anbieter übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

An dieser Stelle finden Sie ein Video via GlomexSport.

Noch mehr FCK-Artikel gibt es hier:

Pokalsieger, Absteiger, Wiederaufsteiger, Meister: Der 1. FC Kaiserslautern ist wie kaum ein zweiter deutscher Fußballverein in der Region verankert. Unsere Redaktion ist dicht dran am FCK und bietet exklusive Einblicke in den legendärsten Club aus der Pfalz. Alle wichtigen Infos, Hintergründe und Neuigkeiten gibts für Fans auch in unserem Newsletter!