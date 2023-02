Niemand wartet gerne lange auf den Einkommensteuerbescheid. Doch es könnte in Zukunft bald noch länger dauern, wie eine Recherche der RHEINPFALZ ergeben hat. Die Finanzämter in Rheinland-Pfalz arbeiten mittlerweile an der Belastungsgrenze und Besserung ist kaum in Sicht.

Mehr zum Thema lesen Sie hier