Wegen eines krankheitsbedingten Personalengpasses im Stellwerk Ludwigshafen wird zunächst bis einschließlich Freitag , 12. August, das Zugangebot reduziert.

Das Notkonzept sieht vor, dass ab sofort bis zunächst einschließlich Freitag, 12. August., mehrere Züge im Zeitfenster zwischen 15 und 18 Uhr ausfallen. Betroffen sind dabei die Züge der Linien S3 (normalerweise von Germersheim über Ludwigshafen, Mannheim und Heidelberg nach Karlsruhe), die dann am Nachmittag nur auf den Teilabschnitten Speyer–Schifferstadt und Heidelberg–Karlsruhe pendeln. Die Linien S1, S2 und S4 sollen dagegen nach dem gewohnten Fahrplan fahren. Betroffen sind auch zwei Züge der Linie RE4 (Mainz–Ludwigshafen–Karlsruhe), die planmäßig gegen 17 Uhr in Ludwigshafen Hauptbahnhof halten. Diese beiden Züge werden zwischen Mainz und Mannheim rechtsrheinisch umgeleitet, die Halte in Ludwigshafen und Frankenthal entfallen.