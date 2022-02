Im Landkreis Südliche Weinstraße könnte es ab der kommenden Woche passieren, dass die Gelben Säcke verspätet oder gar nicht eingesammelt werden können. Darüber informiert die Kreisverwaltung. Die für die Sammlung zuständige Firma Süd-Müll weise auf coronabedingte Personalausfälle hin, die nicht kompensiert werden könnten. Dadurch müssten die Haushalte mit Verzögerungen oder gar Totalausfällen rechnen. Auch Partnerfirmen würden unter derselben Problematik leiden, so dass von diesen keine Aushilfe erwartet werden kann. Der Eigenbetrieb Wertstoffwirtschaft des Kreises SÜW empfiehlt in Absprache mit dem Entsorgungsunternehmen, nicht abgeholte Wertstoffsäcke hereinzuholen, wenn sie im Laufe des auf den Abholtermin folgenden Tages nicht eingesammelt sein sollten. Diese sollten erst bei der nächsten Abholung in 14 Tagen wieder bereitgestellt werden Eine Nachholung der ausgefallenen Abholung sei nicht möglich.