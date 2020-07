Der Abbau von 320 Stellen stand im Raum. Nun scheint es beim Adient-Werk in Rockenhausen doch glimpflicher abzugehen. Nach der Einigung zwischen Arbeitgeber, IG-Metall und Betriebsrat ist nun noch von 268 abzubauenden Stellen die Rede. Und 190 rentennahen Mitarbeiter können attraktive Konditionen für ein früheres Ausscheiden aus dem Betrieb angeboten werden, wie der Betriebsrat und die IG-Metall am Montag gemeldet haben. Somit ginge es noch um 78 betriebsbedingte Kündigungen. Zur Zeit beschäftigt der Autozulieferer, der in Rockenhausen Komponenten für Fahrzeugsitze herstellt, noch rund 1200 Mitarbeiter. Um diese Vereinbarung war monatelang gerungen worden.

