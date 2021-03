Bei einer gemeinsamen Kontrolle haben der Bereich Öffentliche Ordnung, Bekämpfung Schwarzarbeit, und die Polizei am Dienstag in der Gartenstadt illegale Unterkünfte bei einem Gewerbebetrieb gefunden. Auf dem Grundstück des Betriebs trafen die Kontrolleure laut Stadt auf eine Person, die dort in einem ausrangierten Seecontainer untergebracht war. Außerdem entdeckten die Einsatzkräfte eine mit sechs Stockbetten ausgestattete Unterkunft. In beiden Fällen ließen die hygienischen Zustände zu wünschen übrig, wie es von der Stadt heißt. Nun soll eine baurechtliche und brandschutztechnische Überprüfung folgen.