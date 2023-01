[Aktualisierung 21.20 Uhr] Zu einem tödlichen Unfall ist es am Mittwochabend an der Bahnhaltestelle Maximiliansau (Ortsbezirk der Stadt Wörth) gekommen. Gegen 19.20 Uhr wurden die Rettungskräfte alarmiert. Vor Ort habe man feststellen müssen, dass im Bereich der Haltestelle Maximiliansau Eisenbahnstraße ein Mensch von einem Zug erfasst worden war, sagte der Wehrleiter der Freiwilligen Feuerwehr Wörth, Jürgen Stephany, gegenüber der RHEINPFALZ. Die Person habe den Unfall nicht überlebt.

Zwei Züge, die im Bereich der Haltestelle waren, wurden umgehend evakuiert. Für die etwa 30 Fahrgäste stand schnell ein Schienenersatzverkehr bereit, so Stephany. Der komplette Schienenverkehr zwischen Wörth und Karlsruhe wurde eingestellt.

Das Aufgebot an Rettungskräften war auch schnell in den sozialen Medien Thema. Unter anderem waren Fahrzeuge der Deutschen Bahn und der AVG, des DRK Bellheim mit der Notfallseelsorge, sowie Kräfte der Bundespolizei und der Polizei vor Ort. Die Feuerwehren Wörth und Maximiliansau waren mit neun Fahrzeugen im Einsatz. Für die Wehrleute war es bereits der dritte Einsatz an diesem Tag: Nach dem schweren Unfall an der Kreuzung Langenberg um die Mittagszeit befanden sie sich gerade auf dem Rückweg von einem Mülleimerbrand an einer Kindertagesstätte, als sie zur Haltestelle gerufen wurden.