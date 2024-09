[aktualisiert um 17.00 Uhr] Bei einem Brand in einem Heim für betreutes Wohnen in Mannheim ist am Montag eine Person ums Leben gekommen. Das teilt die Polizei mit. Zwei weitere Personen wurden demnach leicht verletzt. Der Brand in der Dürerstraße (Oststadt) sei gegen 15 Uhr gemeldet und gegen 15.30 Uhr von der Feuerwehr gelöscht worden. Die Beamten gehen derzeit davon aus, dass das Feuer im dritten Obergeschoss ausgebrochen ist. Die genaue Brandursache und die Identität der toten Person seien noch nicht bekannt. Die Kriminalpolizei ermittelt. Gegen 17 Uhr wurde die Sperrung für Bahn- und Straßenverkehr aufgehoben.