Fußball-Zweitligist Hannover 96 hat Stürmer Valmir Sulejmani vom Drittligisten Waldhof Mannheim zurückgeholt und Nachwuchsspieler Franck Evina vom FC Bayern München verpflichtet. Es sind die ersten beiden Neuzugänge für die kommende Saison, wie der Klub am Dienstagabend mitteilte. Sulejmani, der in der 96-Akademie ausgebildet wurde, hatte zuletzt zwei Jahre für die Mannheimer gespielt und insbesondere in der Aufstiegssaison 2018/19 überzeugt. Der 24-Jährige erhielt einen Zweijahresvertrag.