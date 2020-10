Mit einem Penis-Bild haben Unbekannte einen Mann aus Kaiserslautern erpressen wollen. Sie hatten von dem 24-Jährigen laut Polizei im Internet 100 Euro verlangt und ihm auf Englisch gedroht: Wenn er nicht zahlt, schicken sie seinen Freunden und Bekannten zwei an die Nachricht angehängte Aufnahmen. Von denen zeigte die erste erkennbar ihn selbst – und die zweite ein männliches Geschlechtsteil. Offenbar sollte so der Eindruck entstehen, dass er anderen Leuten Nacktfotos von sich geschickt hatte. Wie die Absender an die Aufnahmen gekommen waren, wissen die Ermittler noch nicht. Sie gehen aber davon aus, dass sich für das Penis-Bild ein anderer Mann entblößt hatte. Denn immerhin hatten die Erpresser die Fotos auch schon der Freundin des 24-Jährigen geschickt – und die ging dann zusammen mit ihm zur Polizei.