Berufspendler und Schüler in der ganzen Pfalz müssen sich darauf einstellen, dass sie ab sofort an den Haltestellen vergebens auf ihren Bus warten: Die Verhandlungen zwischen der Gewerkschaft Verdi und dem privaten Busgewerbe in Rheinland-Pfalz über einen Manteltarifvertrag für die Busfahrer sind am Mittwoch erneut gescheitert. Direkt im Anschluss hat Verdi die Busfahrer landesweit zum Streik aufgerufen, der mindestens bis zum 6. Februar andauern soll. Heiko Nagel, Geschäftsführer des Arbeitgeberverbandes VAV mit Sitz in Kaiserslautern, zeigte sich enttäuscht über den Abbruch der Gespräche: „Wir hätten mehr Zeit gebraucht.“ Verdi-Verhandlungsführer Marko Bärschneider nannte das Angebot der Arbeitgeber „inhaltslos“. In der Pfalz sind die Palatina Bus GmbH, die Stadtbus Zweibrücken GmbH, die BVB Verkehrsgesellschaft GmbH (Haßloch) sowie die DB Regio Bus Mitte GmbH vom Aufruf zum Ausstand betroffen.