Das Olympia-Qualifikationsturnier in Berlin gewinnt aus Sicht der deutschen Handball-Nationalmannschaft weitere Konturen. Bundestrainer Alfred Gislason hat am Montag ein 19 Spieler umfassendes Aufgebot nominiert, darunter auch die bei der WM im Januar fehlenden Kieler Hendrik Pekeler, Patrick Wiencek, Fabian Wiede und Steffen Weinhold. In der Max-Schmeling-Halle trifft das Team um Kapitän Uwe Gensheimer auf den WM-Zweiten Schweden (Freitag, 12. März, 15.15 Uhr, ARD live), den EM-Vierten Slowenien (Samstag, 13. März, 15.35 Uhr, ZDF live) und Afrikavertreter Algerien (Sonntag, 14. März, 15.45 Uhr, ZDF live). Die ersten beiden Mannschaften des Turniers qualifizieren sich für die Olympischen Spiele in Tokio (23. Juli bis 8. August). „Unser klares Ziel ist die Qualifikation für die Olympischen Spiele in Tokio“, sagt Bundestrainer Gislason. „Gegner und Programm stellen eine große Aufgabe dar. Ich bin davon überzeugt, dass wir mit diesem Aufgebot unserer Handball-Nationalmannschaft bereit für diese Herausforderung sind.“