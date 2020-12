Die deutsche Handball-Nationalmannschaft wird bei der Weltmeisterschaft in Ägypten (13. bis 31. Januar) auch auf Finn Lemke, Steffen Weinhold und Hendrik Pekeler verzichten müssen. Das Trio sagte seine Teilnahme am Dienstag aus familiären Gründen ab. Bundestrainer Alfred Gislason wird das Aufgebot der deutschen Handball-Nationalmannschaft für die am 3. Januar beginnende WM-Vorbereitung am kommenden Montag, 21. Dezember, nominieren. Nach Ägypten wird das Team mit einem 20-köpfigen Kader reisen. Aus diesem kann zu jeder Partie eine 16 Spieler umfassende Formationen gebildet werden.