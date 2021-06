Wegen eines Unfalls war am Montagnachmittag die Jacob-Pfeiffer-Straße kurzzeitig gesperrt. Zwischen zwei Autos war es zum Auffahrunfall gekommen. Zwei Personen wurden leicht verletzt.

Für die Beifahrerin im Wagen des Unfallverursachers war es laut Polizeibericht am Montag bereits der zweite Unfall: Kurz zuvor war sie selbst in einen Unfall verwickelt gewesen, weshalb ihr Auto abgeschleppt wurde. Nun war es der 21-jährige Abschlepper, der in einen Unfall geriet. Der 21-Jährige hatte den Wagen auf einem Anhänger transportiert. Mit dem Gespann war er auf das Fahrzeug einer 52-Jährigen aufgefahren. Die Frau hatte verkehrsbedingt gebremst. Weil der Mann keinen ausreichenden Abstand hielt, kam es zur Kollision. Die Verletzten versorgte der Rettungsdienst und brachte sie ins Krankenhaus. Die Polizei nahm den Unfall auf und regelte den Verkehr.