Aufgrund der stark zurückgehenden Inzidenz und einem massiven Rückgang der Testungen schließt das PCR-Testzentrum des Landkreises für Laborabstriche in Schwedelbach zum 30. Juni. Wie die Kreisverwaltung weiter mitteilt, übernimmt das Westpfalz-Klinikum in Kaiserslautern ab Donnerstag, 1. Juli, alle PCR-Testungen auf Überweisung des Gesundheitsamtes Kaiserslautern. „Erforderliche Abstriche in den Hausarztpraxen erfolgen ab diesem Zeitpunkt grundsätzlich in eigener Zuständigkeit. In Ausnahmefällen können die PCR-Testungen auch vom Klinikum übernommen werden.“ PCR-Abstriche werden montags bis freitags von 10 bis 11.30 Uhr im Abstrichzentrum des Westpfalz-Klinikums durchgeführt. Dieses befindet sich auf dem Klinikgelände in Gebäude 15. Der Zugang ist ausschließlich über den Eingang in der Albert-Schweitzer-Straße (neben der Klinik für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde) möglich.

Sollte die Inzidenz wieder steigen, kann das PCR-Testzentrum des Landkreises in Schwedelbach wieder kurzfristig aktiviert werden, teilt die Kreisverwaltung weiter mit.