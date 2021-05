Das Corona-Testzentrum in Schwedelbach ist an Christi Himmelfahrt (13. Mai) geschlossen. An Pfingstmontag (24. Mai) sind beide Corona-Testzentren, in Schwedelbach sowie in der Unionskirche in Kaiserslautern, geschlossen.

Das Impfzentrum von Stadt und Kreis Kaiserslautern ist auch über die Feiertage regulär von 7 bis 17.45 Uhr für Menschen mit Terminbestätigung geöffnet.