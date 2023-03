Der deutsche Fußball-Meister Bayern München trennt sich laut der „Bild“-Zeitung von Trainer Julian Nagelsmann. Laut dem Bericht vom Donnerstagabend soll der ehemalige Bundesliga-Coach Thomas Tuchel Favorit auf die Nachfolge sein. Der deutsche Fußball-Rekordmeister war nach der 1:2-Niederlage am vergangenen Sonntag in der Bundesliga auf den zweiten Platz abgerutscht. Trotzdem ist die Trennung zu dem Zeitpunkt überraschend. Nach der Länderspielpause kommt es dann direkt zum Kracher gegen den Tabellenführer Borussia Dortmund – und dabei könnte es zu einem äußert pikanten Wiedersehen kommen. Denn wie der „Kicker“ berichtete, soll es in den vergangenen Tagen bereits Kontakt zwischen dem ehemaligen Dortmunder Trainer Tuchel und den Münchnern gegeben haben. Die Bayern und Tuchel sollen sich einig sein.